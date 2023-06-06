В Сербии полицейские нашли в квартире мертвой российскую семью

В пригороде сербской столицы нашли мертвой семью граждан России. Муж, жена и девятилетний ребенок находились в своей квартире. Об этом сообщила во вторник, 6 июня, газета Kurir.

В полицию обратились соседи, они услышали крики из квартиры россиян. Правоохранители взломали дверь и обнаружили внутри три трупа. Предварительно, глава семьи убил жену и сына, после чего покончил с собой.

Kurir написала о переезде семьи в Сербию в 2022 году. Два месяца назад они купили квартиру в белградском пригороде Панчево в собственность. Мужчина был по профессии хирургом.

«Убитая женщина — педиатр для новорожденных, но приехала в Сербию без лицензии, которую хотела получить и надеялась начать работать», — говорится в материале.

Полиция начала расследование.

В средине июля прошлого года неизвестный расстрелял семью из пяти человек под Ростовом. Четверо погибли, одну девочку нашли живой.