Архангельскую учительницу наказали условно за избиения детей

Учитель одной из школ Холмогорского округа в Архангельской области получила условный срок за издевательства над детьми. Холмогорский районный суд приговорил ее к трем годам заключения условно.

Как пишет ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, установлено, что в октябре 2020 года педагог образовательного учреждения жестоко обращалась со школьниками. Она била их и применяла другие виды насилия. Какие именно в надзорном ведомстве не уточнили.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что в одной из школ Яхромы Московской области учительница русского языка и литературы ударила школьницу из-за недовольства ее внешним видом и прической. Мама девочки обратилась в полицию. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный поручил провести расследование и призвал принять «самые жесткие меры» к виновным в происшествии.