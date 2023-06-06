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День пивовара в России в 2023 году — история и традиции праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Каждую вторую субботу июня в России отмечается День пивовара — главный праздник всех производителей этого напитка в стране. В 2023 году он выпадает на 10 июня. О том, как отмечают этот день и когда появились упоминания о пиве на Руси, читайте в материале «Известий».

День пивовара в России в 2023 году — история праздника

День пивовара — неофициальный праздник, учрежденный Советом Союза российских пивоваров 23 января 2003 года. Его главная цель — популяризация российской продукции и поддержка производителей этого напитка.

Несмотря на то, что сам праздник сравнительно молодой, история пива в России насчитывает многие века. Так, первые упоминания «пенного» были обнаружены в берестяных грамотах во время раскопок Древнего Новгорода. Тогда оно называлось «перевар», его использовали при уплате дани.

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В царских документах пиво впервые появилось во времена правления Ивана III (1462-1505 годы). Указами этого правителя право на варку пива перешло к государству, а напиток начали подавать в кабаках. Позже император Алексей Михайлович (1645‑1676 годы правления) позволил крестьянам варить пиво четыре раза в год — на Пасху, Дмитриевскую субботу, масленицу, Рождество.

В 1775 году Абрахам Фридрих Крон основал в Санкт-Петербурге самый крупный пивоваренный завод своего времени. Он производил 1,7 млн л пива ежегодно. В следующие 100 лет в стране были созданы и другие крупные пивоваренные предприятия, например заводы «Бавария», «Вена», «Славянский» и др.

В начале XX века продажи и производство пива сильно упали из-за проходившей в стране антиалкогольной кампании. Кроме того, многие винные и пивные предприятия не пережили Первую мировую войну.

Пивоваренная отрасль начала восстанавливаться только в 1920-х годах вместе с остальной промышленностью СССР. В 1928 году в стране был установлен первый общесоюзный стандарт для пива. С этого момента новые сорта хмельного напитка начали активно разрабатывать по всему Советскому Союзу.

Распад СССР нанес пивоваренной отрасли еще один удар, однако впоследствие она вновь получила толчок к развитию благодаря иностранным инвесторам.

День пивовара в России в 2023 году — кто отмечает

День пивовара — профессиональный праздник для всех сотрудников отрасли. В этот день поздравляют технологов, владельцев и сотрудников пивоварен, производителей оборудования, а также ценителей хмельного напитка и пивоваров-любителей.

День пивовара в России в 2023 году — традиции

В День пивовара по всей стране проводятся различные тематические мероприятия. Для работников отрасли организуют курсы повышения квалификации, семинары, выставки и конференции. Также в этот день вручаются грамоты и дипломы, работникам предприятий выплачиваются премии.

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Для тех, кто любит пиво, но не имеет отношение к пивоварению, проходят дни открытых дверей и экскурсии, фестивали, дегустации, конкурсы на скоростное питье с призами и многое другое.

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