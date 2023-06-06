Тамбовский тепличный комплекс удвоил выручку за 2022 год

Выручка тепличного комплекса «Мичуринский» в Тамбовской области за 2022 год выросла на 75%. Она составила 2,3 млрд рублей. Таковы данные, указанные в бухгалтерской отчетности компании.

Судя по этой информации, которую приводит ИА «Абирег», в 2021 году оборот предприятия, входящего в ГК «Рост», составлял 1,3 млрд рублей. А в 2020 году выручка составляла 107 млн рублей.

Также в 2022 году комплекс увеличил чистую прибыль с 26,6 млн рублей до 114,1 млн рублей. При этом себестоимость продаж выросла с 1,05 млрд рублей до 1,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность выросла с 192,5 млн рублей до 507,4 млн рублей. Дебиторская задолженность на конец года составила 709,52 млн рублей, тогда как в 2021 году она составляла 481,3 млн рублей.

В марте ГК «Рост» запустила вторую очередь тепличного комплекса. Всего в строительство дух очередей было вложено 17 млрд рублей. Планировалось, что «Мичуринский» будет возводиться в три очереди с общим объемом инвестиций в 25 млрд рублей, отмечает агентство.