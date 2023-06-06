Voyah и Evolute стали лидерами российского рынка в своем сегменте

Бренды Voyah и Evolute заняли лидирующие позиции в сегменте электромобилей и авто премиум-класса на российском рынке по результатам продаж в минувшем мае, сообщает 6 июня пресс-служба «Моторинвеста», дистрибьютора китайской марки Voyah в России и российского производителя автомобилей Evolute.

По данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», в мае было зарегистрировано 167 электромобилей Evolute ― это более 21% продаж электрокаров в России. Всего за первые пять месяцев в стране реализовано 719 электромобилей, что делает Evolute главным брендом электрокаров в России.

Тем временем Voyah вошел в пятерку премиум-брендов на российском рынке по итогам первых пяти месяцев текущего года: всего за январь–май реализовано 675 единиц экземпляров Voyah, в том числе 221 электромобиль.

В I квартале 2023 года в России продажи электромобилей частным покупателям выросли на 122%, сообщили 26 апреля «Известиям» в маркетинговом агентстве НАПИ. Автовладельцы в первую очередь выбирали Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y. При этом продажи электромобилей корпоративным покупателям выросли на 232%, лидером стал Evolute I-pro.