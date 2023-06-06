В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе нашли метанол и этилбутират. Об этом 6 июня говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области в Telegram-канале.

В общей сложности за сутки полицейские осмотрели 444 торговых объекта, реализующих алкоголь. Они изъяли и отправили на экспертизу 216 кегов с сидром по 30 л каждый.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — отмечается в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, опубликованным в Telegram-канале ведомства, в медицинских учреждениях развернуто 88 коек для оказания помощи пострадавшим. Таких пациентов принимают Центральная городская клиническая больница, стационар Клинической больницы №172 ФМБА России и Центр специализированных видов медицинской помощи и в ЦК МСЧ.

Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области от отравления скончались два человека, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали. Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

В изъятом после массового отравления в Ульяновской области сидре были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей

Позже в управлении Роспотребнадзора по Чувашии сообщили о первом случае отравления суррогантным сидром.

Предпринимателя из Самарской области, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).