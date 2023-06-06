Реклама
Прямой эфир
Общество
Из Белгородской области вывезли почти 60 тыс. человек
Общество
Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС
Общество
В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Происшествия
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Происшествия
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва
Общество
Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
Общество
В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
Сюжет:

В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе нашли метанол и этилбутират

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В изъятом в Ульяновской области контрафактном алкоголе нашли метанол и этилбутират. Об этом 6 июня говорится в сообщении УМВД России по Ульяновской области в Telegram-канале.

В общей сложности за сутки полицейские осмотрели 444 торговых объекта, реализующих алкоголь. Они изъяли и отправили на экспертизу 216 кегов с сидром по 30 л каждый.

«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — отмечается в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Ульяновской области, опубликованным в Telegram-канале ведомства, в медицинских учреждениях развернуто 88 коек для оказания помощи пострадавшим. Таких пациентов принимают Центральная городская клиническая больница, стационар Клинической больницы №172 ФМБА России и Центр специализированных видов медицинской помощи и в ЦК МСЧ.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
И как суррогат, убивший почти два десятка человек, попал в легальные торговые сети

Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области от отравления скончались два человека, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали. Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

В изъятом после массового отравления в Ульяновской области сидре были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей

Позже в управлении Роспотребнадзора по Чувашии сообщили о первом случае отравления суррогантным сидром.

Предпринимателя из Самарской области, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023