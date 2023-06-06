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ФСБ: ГУР Минобороны Украины готовило в России теракт с применением «грязной бомбы»

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила дополнительные данные о планировании и подготовке Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины провести теракт на территории России с использованием «грязной бомбы». Об этом июня сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Теракт планировалось реализовать в мае на аэродроме Северный в Ивановской области.

Согласно полученной информации, для организации диверсий в России начальником ГУР минобороны Украины Кириллом Будановым создана третья служба. В ее состав включили, в том числе легкомоторную авиацию.

Координация использования легкомоторной авиации была поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР, уточнили в ФСБ.

В ходе спецопераций российских силовых структур были задержаны два пилота. Они дали признательные показания о совершенных и планируемых украинской стороной терактах.

«Грязная бомба» могла бы нанести огромный ущерб всему живому, в беседе с «Известиями» рассказал криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов. По его словам, погибло бы или получили бы серьезное повреждения здоровья всё живое в регионе

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«Кроме того, использование обедненного урана увеличивает мощность взрыва. Например, бомба со 100 кг пластита при добавлении урана увеличивает свой эквивалент до 300 кг», — заявил он.

Москва неоднократно высказала опасения по поводу того, что Украина планирует применить на территории РФ «грязную бомбу».

Так, в мае начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что министерство энергетики США занималось вербовкой ранее работавших на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина сохранила возможности по созданию опасных типов вооружения, в том числе грязной бомбы.

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