В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о планах введения военного положения в приграничных к Украине регионах, в том числе в Белгородской области.
«Мне неизвестно об этом, там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Накануне в некоторые СМИ транслировалось фейковое выступление президента России Владимира Путина о возможности применения таких мер. Песков подтвердил, что якобы обращение главы государства — это взлом эфира.
Атаки на приграничные районы Белгородской области украинскими боевиками участились с конца мая. Например, 5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 70 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по селу Новая Таволжанка. По словам главы округа, по Шебекино также было осуществлено более 15 прилетов из ствольной артиллерии. Люди массово покидают город и его окрестности, их определяют в пункты временного размещения (ПВР) в Белгороде, сообщил он.
В тот же день системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ ликвидировали три цели над Белгородом и Белгородским районом.
Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.