Шесть машин пострадали при пожаре на парковке в Ставрополе
В Ставрополе в результате пожара на территории парковки пострадали шесть автомобилей. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел утром во вторник, 6 июня, на проспекте Кулакова. Огонь полностью уничтожил два автомобиля, еще четыре оказались повреждены.
Издание уточняет, что огонь и клубы черного дыма заметили местные жители. В данный момент возгорание ликвидировано, в тушении были задействованы восемь человек и две единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
В ночь на 6 июня на парковках Первомайского района Иркутска сгорели три иномарки и мотоцикл. Предполагается, что их подожгли.