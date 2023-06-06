Пять человек пострадали при столкновении легковушек в Волгограде
В Тракторозаводском районе Волгограда в результате столкновения легковых автомобилей пострадали пять человек. Об этом региональное ГУ МВД России сообщает 6 июня.
Авария произошла днем 5 июня на улице Шкирятова, 26. Предварительно установлено, что 59-летний водитель Kia выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранта» под управлением 22-летнего молодого человека. Отечественная машина от удара вылетела в кювет.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также три пассажира иномарки. В облздраве изданию «НовостиВолгограда.ру» рассказали, что водитель «Лады» и 35-летняя пассажирка Kia получили серьезные травмы. Мужчина находится в отделении сочетанной травмы, медики оценивают его состояние как тяжелое и стабильное. Женщина в реанимации в состоянии средней степени тяжести.
Водитель иномарки и его 38-летняя пассажирка госпитализированы в травматологическое отделение, их состояние оценивается как средней степени тяжести. 39-летняя пассажирка после обследования была отпущена на амбулаторное лечение.
Утром 6 июня две легковушки и автобус попали в ДТП на проспекте Победы в Липецке. Пострадали четыре человека.