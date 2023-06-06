Водитель грузовика получил 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП в Пензе

Суд в Пензе вынес обвинительный приговор в отношении водителя «КамАЗа», по вине которого погибли два человека. Он не признал в суде своей вины и подал апелляцию. Однако коллегия Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», авария произошла 2 июня 2021 года в Пензенском районе. Столкнулись «КамАЗ» и легковой автомобиль Kia Rio. Погибли водитель и пассажир иномарки.

Во время следствия было установлено, что виноват в ДТП водитель большегруза. Он выехал на встречную полосу для совершения маневра, не уступил дорогу легковушке и врезался в нее.

Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы с лишением права управления транспортным средством в течение трех лет. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред родственникам погибших людей, заплатив каждому из них по 750 тыс. рублей.

Ранее, 6 июня сообщалось, что на участке трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области столкнулись легковушка с грузовиком. Погибли два человека, еще один пострадал. По предварительным данным, 67-летний водитель Renault Sandero выехал на встречку и врезался в грузовик.