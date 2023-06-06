Врач назвал основную причину цистита

Анатомическое строение является основной причиной заболевания циститом. Об этом 6 июня рассказал врач-уролог Константин Антонов.

Вследствие этого болезнь чаще встречается у женщин, особенно у молодых девушек в возрасте 25–30 лет, а также после менопаузы.

«Короткая и широкая уретра позволяет патогенным микроорганизмам быстро попадать в мочевой пузырь и размножаться. Кроме того, свою роль играет и близость к анусу и влагалищу. Эти зоны содержат условно-патогенную микрофлору», — рассказал он «Газете.Ru».

Из-за того, что мужская уретра представляет собой длинный, узкий и изогнутый мочеиспускательный канал, у мужчин появление инфекции в мочевом пузыре маловероятно.

Для профилактики цистита Антонов рекомендовал соблюдать правила гигиены и своевременно опорожнять мочевой пузырь.

«Существуют различные методы профилактики цистита. Важно избегать переохлаждения, соблюдать правила личной гигиены, не терпеть, если хочется в туалет. Цистит часто связан с занесением патогенной микрофлоры в уретру во время полового акта, поэтому после него нужно обязательно опорожнять мочевой пузырь», — сказал специалист.

Ранее, 22 мая, гинеколог Светлана Мишина предостерегла от самостоятельно лечения цистита по советам из интернета. Она отметила, что из-за сильной боли нередко в ход идут весьма сомнительные советы:, например, такие, как прием горячей ванны и антибиотиков.