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Рогов заявил о бегстве ВСУ с огневых позиций на островах из-за повреждения ГЭС

Рогов заявил о побеге украинских военных с огневых позиций на островах из-за повреждения Каховской ГЭС
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Украинские военные бегут со своих огневых позиций на островах в Херсонской области из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС в результате действий украинских боевиков. В это же время по ним наносятся удары ВС России, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов во вторник, 6 июня.

«Идет огневое противостояние, идут обстрелы с их стороны, плюс в срочном порядке убегают вэсэушники с островов, с Большого Потемкинского и других, на которых они устроили огневые позиции, потому что острова, во-первых, попадают в зону подтопления, а во-вторых, сейчас наша армия их накрывает», — сказал он в беседе с RT.

Главная для Крыма: что нужно знать о Каховской ГЭС
Угроза разрушения нависла над гидроэлектростанцией еще полгода назад

Ранее во вторник глава городской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Новокаховского городского округа Херсонской области после атаки на Каховскую ГЭС, передает НСН.

После прорыва ГЭС почти полностью ушла под воду. В результате была разрушена плотина гидроэлектростанции. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению, пишет Life.Ru.

Ранее в этот день вода из Днепра начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на гидроэлектростанции. Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Утром 6 июня Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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