Бывшего и.о. министра здравоохранения Херсонской области заподозрили в присвоении 26,5 млн рублей

Следственным управлением Следственного комитета (СК) России по Херсонской области по материалам УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области, фигурант задержан. Об этом 6 июня говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Мужчина обвиняется в присвоении вверенных ему денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023 года чиновник, используя служебное положение, похитил деньги, принадлежащие минздраву Херсонской области. Сумма превысила более 26,5 млн рублей. Деньги предназначались для выплаты зарплат сотрудникам херсонской городской клинической больницы.

«В результате совместно проведенных сотрудниками регионального следственного управления и УФСБ России по Херсонской области следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан», — подчеркнули в СК.

Фигурант арестован, следствие продолжается.

Осенью 2022 года «Известия» сообщали, что почти 1,5 млрд рублей могли быть похищены при обустройстве военного городка Университета радиоэлектроники в городе Череповце Вологодской области — филиале Военной академии Минобороны.

В 2013–2017 годах государство выделило 5,5 млрд рублей на строительство общежития, библиотеки и чайной для курсантов, но почти треть этой суммы была потрачена «не на те цели».