Фестиваль фортепианной музыки стартовал в Самаре

В Самаре в понедельник, 5 июня, открылся традиционный фестиваль фортепианной музыки «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль состоится в 22 городах России. Запланировано более 60 концертов с участием артистов разных поколений. Его художественный руководитель — российский музыкант и общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев.

В течение трех дней в Самарской государственной филармонии будут проходить фестивальные концерты, выступления известных российских музыкантов и восходящих звезд академической сцены. В программе фестиваля будут и джазовые композиции.

Участников форума поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поблагодарил руководителя фестиваля за возможность, предоставленную Самаре, почувствовать себя мировой столицей фортепианной музыки.

На открытии прозвучали произведения Сергея Рахманинова, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, пишет НИА «Самара».