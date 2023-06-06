Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР

Во Владивостоке, по данным «Известий», 4 июня с территории консульства пропали двое граждан КНДР.

Утром в воскресенье, 43-летняя женщина и 15-летний подросток сели в такси на территории генконсульства, а затем бесследно пропали.

Согласно приметам пропавших, женщина была одета в белую рубашку и черные брюки, подросток носил черную ветровку и серые брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении граждан КНДР, просят обратиться в полицию.

Ранее, 15 мая, во Владивостоке начались поиски 19-летней студентки. В полицию обратилась ее сестра, после того как девушка 12 мая перестала выходить на связь. В последнем телефонном разговоре студентка сказала, что ее кто-то преследует и хочет убить. 16 мая к поискам пропавшей присоединились волонтеры.