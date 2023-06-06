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Два человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

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На участке трассы Пермь – Екатеринбург в Свердловской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, еще один пострадал. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает 6 июня в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром 6 июня на 307-м км федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, 67-летний водитель Renault Sandero выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo под управлением 34-летнего мужчины, пишет ИА «Ура.ру».

В результате столкновения водитель и 54-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. еще одна пассажирка, 65-летняя супруга автомобилиста, госпитализирована в больницу Первоуральска с травмами. Водитель фуры не пострадал.

Отмечается, что все участники ДТП были пристегнуты. Водитель легкового авто проживал в Екатеринбурге, погибшая пассажирка — в городе Магнитогорске Челябинской области.

По факту произошедшего правоохранительные органы организовали проверку, уточняет ТагилСити.ру. Все обстоятельства устанавливаются

5 июня сообщалось, что на Ставрополье лоб в лоб столкнулись легковые Renault Logan и «Лада Калина». Водитель отечественной машины погиб.

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