Два человека погибли и один пострадал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
На участке трассы Пермь – Екатеринбург в Свердловской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, еще один пострадал. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает 6 июня в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром 6 июня на 307-м км федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, 67-летний водитель Renault Sandero выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo под управлением 34-летнего мужчины, пишет ИА «Ура.ру».
В результате столкновения водитель и 54-летняя пассажирка легковушки погибли на месте. еще одна пассажирка, 65-летняя супруга автомобилиста, госпитализирована в больницу Первоуральска с травмами. Водитель фуры не пострадал.
Отмечается, что все участники ДТП были пристегнуты. Водитель легкового авто проживал в Екатеринбурге, погибшая пассажирка — в городе Магнитогорске Челябинской области.
По факту произошедшего правоохранительные органы организовали проверку, уточняет ТагилСити.ру. Все обстоятельства устанавливаются
5 июня сообщалось, что на Ставрополье лоб в лоб столкнулись легковые Renault Logan и «Лада Калина». Водитель отечественной машины погиб.