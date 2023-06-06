Макет исторического фрегата «Орел» вернули в Варвациевский канал

В Астрахани в Варвациевский канал вернули макет исторического фрегата «Орел». Копию первого русского парусного корабля отремонтировали.

Как пишет «Астрахань-24», на корабле провели ремонтные работы впервые с 2018 года. Там заменили и покрасили реи, мачты, палубу, обновили другие атрибуты судна и паруса. Макет не раз страдал от рук вандалов.

Фрегат «Орел» был первым русским парусным кораблем западноевропейского типа. Он осуществлял охрану торговых судов на Каспийском море.

Ранее, в конце мая, в Астраханской области на праздновании Сабантуя организовали верблюжьи бега, которые в России считаются уникальными соревнованиями. Они проводятся уже более 20 лет.