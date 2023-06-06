Заморозки до -5 градусов и грозы спрогнозировали в Приангарье
Синоптики предупредили жителей Иркутской области о грозах и граде. Кроме того, в ближайшие два дня вероятны заморозки.
По данным синоптиков, 7 июня ветер в западных и северо-западных районах Приангарья усилится до 15–20 м/с. Ожидаются ливни с градом. По ночам 7 и 8 июня температура будет падать до 0…–5 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
На остальной части региона ожидаются кратковременные дожди и грозы, в утренние часы вероятно образование тумана. Скорость ветра составит 5–10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, в низинах — до –5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +21…+26 градусов, на западе — до +30 градусов.
С 7 по 9 июня заморозки также ожидаются в Забайкальском крае. Температура будет опускаться до –3 градусов.