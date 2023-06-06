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Минкульт Украины обязал монахов Киево-Печерской лавры покинуть ее за три дня

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sergei Chuzavkov
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Монахам Киево-Печерской лавры предписано покинуть ее в течение трех дней и передать монастырь одноименному заповеднику. Об этом 6 июня сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«После того, как заповедник направил требование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) о безотлагательном увольнении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества, последняя должна в течение трех рабочих дней со дня их получения это сделать», — написал он в Telegram.

Ткаченко сообщил, что в случае отказа будет подан иск в суд для принятия соответствующего решения. По его словам, представители монастыря отказались принять акт приема-передачи имущества.

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2 мая министерство культуры Украины сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника. В ведомстве отметили, что работы по приему-передаче имущества были проведены 1 и 2 мая. К переданным объектам, по данным министерства, относятся исторические памятники национального и местного значения.

Накануне, 1 мая, комиссия минкультуры провела осмотр помещения Киевской духовной академии и семинарии УПЦ. По данным Союза православных журналистов (СПЖ), какие-либо документы о передаче корпусов на баланс заповедника не подписывались.

До этого, 24 апреля, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил открыть в Киево-Печерской лавре вместо монастыря реабилитационный центр для военных или центр народных художественных промыслов. По словам Ткаченко, ведомство планирует разработать проект управления и использования территории монастыря.

При этом 21 апреля силовики оцепили Киево-Печерскую лавру и не пускали прихожан в монастырь. В тот же день полиция и сотрудники заповедника заблокировали вход в храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на территории монастыря.

10 марта на сайте лавры было опубликовано предупреждение о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться при условии перехода в Православную церковь Украины (ПЦУ). Несмотря на это, представители УПЦ продолжили занимать территорию лавры и подвергаться давлению со стороны минкульта, полиции и активистов.

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