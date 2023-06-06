В Госдуме не поверили в желание Запада прийти к миру в конфликте на Украине

Россия ориентируется на дела, а не на слова. Об этом 6 июня заявил депутат Госдумы Артем Прокофьев, комментируя слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен о том, что западные союзники Украины заинтересованы в мире и ждут от Москвы сигнала к мирному урегулированию конфликта.

Прокофьев отметил, что на деле Россия видит лишь наращивание милитаристской политики со стороны Запада.

«Говорить можно о переговорах, о чем угодно, но по факту мы видим, что наращивается милитаристская политика, то есть идут поставки вооружения, запускаются новые мощности, строятся военные базы, причем у границ нашей страны. В этом смысле надо ориентироваться прежде всего на дела, которые демонстрируют западные страны, а не на речи о мире, которые они начинают произносить», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению парламентария, нужно увидеть изменение подходов, прекращение «милитаристского угара», для того чтобы говорить, что на Западе действительно восторжествовали трезвые умы.

«Вообще мы видим, что последние года страны Запада демонстрируют такую инфантильную политику, к власти пришли люди, которые не чувствуют ответственности ни за свои страны, ни за миропорядок», — добавил Прокофьев.

27 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Кроме того, по его словам, в Киеве должны признать новые территориальные реалии, которые сложились после реализации права людей на самоопределение.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение МИД России нереалистичным сценарием.

23 мая сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что, если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

Последний очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся в марте 2022 года в Турции, однако уже осенью Киев официально отказался от контактов с Москвой.