Четыре человека пострадали при тройном ДТП в Липецке
Две легковушки и автобус попали в ДТП на проспекте Победы в Липецке рано утром во вторник, 6 июня. Пострадали четыре человека, сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД России.
Авария произошла в 7:00 напротив остановки «Центральный рынок». На дороге столкнулись «Лада Приора», «Хендай» и автобус маршрута № 2Т.
Травмы получили 25-летний водитель отечественного автомобиля, 48-летняя женщина — водитель иномарки и ее пассажиры 28-летняя женщина и 69-летний мужчина.
На момент столкновения в автобусе находились пять пассажиров, отмечает LipetskMedia. По предварительным данным, никто не пострадал.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Двумя днями ранее в Липецке на площади Франценюка произошло ДТП со «скорой». Пострадали четыре человека и погибла фельдшер.