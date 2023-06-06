Реклама
Прямой эфир
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Происшествия
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва
Общество
Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
Общество
В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей
Происшествия
Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
Мир
ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
Общество
В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
Общество
Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
Происшествия
Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС

Сроки навигации маломерных судов определили в Якутии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Навигация маломерных судов открылась в части районов Якутии. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

С 5 июня выход на воду разрешен в Якутске, Жатае, Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Ленском, Олекминском, Алданском, Усть-Майском, Мирнинском, Сунтарском, Нерюнгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Горном, Усть-Алданском, Томпонском, Намском, Кобяйском, Нюрбинском, Вилюйском и Верхневилюйском районах. С 12 июня навигация откроется в Момском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Оленекском, Жиганском, Верхоянском и Оймяконском районах.

С 21 июня сезон начнется в Аллаиховском, Абыйском, Усть-Янском, Анабарском и Нижнеколымском районах. В заливе Неелова движение судов разрешат с 25 июля.

Патрулирование акваторий осуществляют сотрудники ГИМС. Они проверяют наличие регистрационных документов и спасательных жилетов, а также исправность лодок. Жителям Якутии напоминают, что выход на воду на неисправных судах запрещен. Также нельзя плавать во время тумана и в других случаях, когда видимость ограничена 1 км. Запрещено нарушать пассажировместимость и грузоподъемность судна. Кроме того, лица в алкогольном опьянении не могут быть допущены к управлению судном.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023