Сроки навигации маломерных судов определили в Якутии

Навигация маломерных судов открылась в части районов Якутии. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

С 5 июня выход на воду разрешен в Якутске, Жатае, Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Ленском, Олекминском, Алданском, Усть-Майском, Мирнинском, Сунтарском, Нерюнгринском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Горном, Усть-Алданском, Томпонском, Намском, Кобяйском, Нюрбинском, Вилюйском и Верхневилюйском районах. С 12 июня навигация откроется в Момском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Оленекском, Жиганском, Верхоянском и Оймяконском районах.

С 21 июня сезон начнется в Аллаиховском, Абыйском, Усть-Янском, Анабарском и Нижнеколымском районах. В заливе Неелова движение судов разрешат с 25 июля.

Патрулирование акваторий осуществляют сотрудники ГИМС. Они проверяют наличие регистрационных документов и спасательных жилетов, а также исправность лодок. Жителям Якутии напоминают, что выход на воду на неисправных судах запрещен. Также нельзя плавать во время тумана и в других случаях, когда видимость ограничена 1 км. Запрещено нарушать пассажировместимость и грузоподъемность судна. Кроме того, лица в алкогольном опьянении не могут быть допущены к управлению судном.