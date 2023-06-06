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В России поступили в продажу кроссоверы Volkswagen Tavendor

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Фото: Volkswagen
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В ассортименте российских автодилеров появились кроссоверы Volkswagen Tavendor, произведенные на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР. Цены на автомобиль варьируются в пределах от 6 250 000 до 7 499 000 рублей, сообщает 6 июня «Российская газета».

Tavendor, дебютировавший на китайском рынке летом 2022 года, предлагает на выбор две силовых установки: стандартный атмосферный TSI объемом 2 л и мощностью 186 л.с., а также турбированную версию этого двигателя мощностью 220 л.с. Последняя модификация мотора предназначена для кроссоверов с полным приводом. В паре с двигателем автомобиль оснащен 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Максимальная скорость Volkswagen ― 200 км/ч.

Несмотря на внушительные габариты автомобиля (длина — 4936 мм, ширина — 2015 мм, высота — 1756 мм, колесная база ― 2980 мм), Tavendor лишен третьего ряда сидений, который нельзя установить даже в качестве опции.

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5 июня китайская компания Changan представила на российском рынке купе-кроссовер Uni-T. Новинка будет доступна в продаже уже в июне. Автомобиль поставляется с четырехцилиндровым турбодвигателем объемом 1,5 л, который развивает 180 л.с. В паре с мотором Uni-T оснащен 7-ступенчатым роботом с двойным «мокрым» сцеплением с приводом на передние колеса.

Uni-T станет 12-й моделью в линейке Changan на российском рынке. На автомобиль распространяется пятилетняя заводская гарантия, ограниченная 100 тыс. км.

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