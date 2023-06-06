Реклама
Прямой эфир
Армия
Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта
Происшествия
Свыше 73 тыс. абонентов в Донецке остались без света после обстрела ВСУ
Общество
Не имеющие русских аналогов иностранные слова включат в словарь
Общество
Мэр Новой Каховки сообщил о поднятии уровня воды до 11 м в районе ГЭС
Общество
Из Белгородской области вывезли почти 60 тыс. человек
Общество
Дело о теракте возбуждено по факту разрушения Каховской ГЭС
Общество
В Кремле опровергли данные о введении военного положения в приграничных регионах
Происшествия
Во Владивостоке пропали двое граждан КНДР
Общество
Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
Общество
Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
Происшествия
В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
Происшествия
Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Сюжет:

Турция оценит прогресс Швеции в выполнении условий для вступления в НАТО

Газета Sabah: Турция 12 июня обсудит прогресс Швеции в выполнении ее требований для вступления в НАТО
0
Фото: ТАСС/EPA/Jonas Ekstromer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анкара 12 июня на трехсторонней встрече Турция – Швеция – НАТО планирует обсудить прогресс Стокгольма в выполнении требований для вступления в альянс, 6 июня сообщает газета Sabah.

Как отмечается в материале, участие НАТО в этой встрече важно, чтобы четко видеть, какие пункты выполняются для одобрения заявки Швеции на вступление в альянс.

«Выполняйте свои обязательства, вытекающие из трехстороннего меморандума, и предпринимайте конкретные шаги в борьбе с терроризмом», — цитирует газета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июня объявил о планах провести заседание постоянного совместного механизма со Швецией, в котором примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июня.

Одобрению заявки Швеции поспособствовало вступление в силу антитеррористического закона. Он начал действовать в стране 1 июня. Турция ждала введения этого закона, так как настаивала на выдаче королевством лиц, признанных ею террористами.

Однако Анкара выразила недовольство тем, что власти Швеции разрешили 4 июня представителям организации, которую в Турции считают террористической, провести митинг в Стокгольме.

НАТО бы принять: как Швеция добивается пропуска в альянс
Стокгольм инициирует сбор денег для пострадавших от землетрясений в Турции

Йенс Столтенберг 4 июня сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023