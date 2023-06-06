Турция оценит прогресс Швеции в выполнении условий для вступления в НАТО

Анкара 12 июня на трехсторонней встрече Турция – Швеция – НАТО планирует обсудить прогресс Стокгольма в выполнении требований для вступления в альянс, 6 июня сообщает газета Sabah.

Как отмечается в материале, участие НАТО в этой встрече важно, чтобы четко видеть, какие пункты выполняются для одобрения заявки Швеции на вступление в альянс.

«Выполняйте свои обязательства, вытекающие из трехстороннего меморандума, и предпринимайте конкретные шаги в борьбе с терроризмом», — цитирует газета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июня объявил о планах провести заседание постоянного совместного механизма со Швецией, в котором примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 июня.

Одобрению заявки Швеции поспособствовало вступление в силу антитеррористического закона. Он начал действовать в стране 1 июня. Турция ждала введения этого закона, так как настаивала на выдаче королевством лиц, признанных ею террористами.

Однако Анкара выразила недовольство тем, что власти Швеции разрешили 4 июня представителям организации, которую в Турции считают террористической, провести митинг в Стокгольме.

Йенс Столтенберг 4 июня сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.