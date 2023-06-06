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Дом и хозяйственные постройки сгорели во время пожара под Ульяновском

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В Ульяновской области в Сурском районе в селе Черненово произошел крупный пожар. Загорелись деревянный дом, веранда из досок и хозяйственные постройки.

Как сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП спустя семь минут после поступления информации. На тот момент наблюдалось открытое горение сарая и кровли дома на всей площади.

Пожар тушили 10 человек личного состава и три специальные машины. Огонь уничтожил сарай и веранду. Внутренняя отделка дома и его крыша также повреждены.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее, 6 июня, сообщалось о пожаре в торговом центре в Ингушетии. ЧП произошло в ТРЦ «Ковчег» в Назрани. Загорелось складское помещение на третьем этаже четырехэтажного здания. Площадь пожара составила 250 кв. м. Обошлось без пострадавших.

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