Жители Магаданской области отдали мошенникам больше 600 тыс. рублей

Полиция в Магаданской области проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении двух граждан. Потерпевшие лишились около 645 тыс. рублей.

С жителем Магадана злоумышленники связывались от имени банка и правоохранительных органов. Они убедили мужчину 1954 года рождения снять деньги со своих счетов и перечислить их на «безопасный» счет. Потерпевший лишился около 500 тыс. рублей, пишет ИА MagadanMedia.

Аналогичным образом мошенники обманули 42-летнего жителя поселка Палатка. Мужчина оформил кредит и перечислил на посторонний счет 145 тыс. рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».

В Санкт-Петербурге злоумышленники связывались с пенсионеркой под видом сотрудников Банка России. Они убедили женщину, что с ее недвижимостью якобы происходят несанкционированные действия. Пенсионерка выполнила инструкции злоумышленников, в итоге она потеряла жилье и 6 млн рублей с продажи квартиры.