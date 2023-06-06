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Строители с Ямала восстановили здания музыкальной и художественной школ в Волновахе

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Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Ямальские строители восстановили здания музыкальной и художественной школ в Волновахе в Донецкой народной республике. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Строители восстановили социальные объекты с опережением графика. Школы снабдили всем необходимым оборудованием и инструментами для полного функционирования», — отмечается в сообщении.

В музыкальной школе заменили кровлю и оконные блоки, восстановили фасад, а также провели внутренние отделочные работы. Во всех помещениях есть необходимая мебель и музыкальные инструменты. Территория школы благоустроена, там установлена беседка, оборудована пешеходная зона и проезды для транспорта. Сейчас строители устанавливают скамейки и завершают последние этапы работ.

В художественной школе работы полностью завершены. Здесь строители заменили кровлю, окна, инженерию, восстановили фасад. Внутри были покрашены стены, установлены новая мебель и оборудование, выполнено благоустройство и озеленение территории.

Ямальские специалисты работают над тем, что восстановить детские образовательные учреждения на территории Волновахи. Работы завершены уже в 14 школах и девяти детских садах. Полностью оснащены кабинеты физики, химии, биологии, спортивные залы, столовые и пищеблоки. С осени прошлого года функционирует Центр культуры и досуга в Волновахе. Сейчас идут работы в двух корпусах Волновахского профессионально-технического училища, в двух школах и двух детских садах в поселке Новотроицкое и в школе в Прохоровке. Все объекты будут готовы в этом году.

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