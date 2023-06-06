Орловские власти ведут кампанию по уходу за посадками новых лесов

В Орловской области продолжается один из важнейших этапов лесовосстановления. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов». Так, специалисты завершили агротехнический уход за лесными культурами на территории 8 га.

Сейчас продолжается механизированное рыхление почвы в междурядьях, одновременно с этим уничтожается травянистая растительность и удаляются вновь проросшие деревья, которые заглушают культивируемые растения. До конца года планируется завершить агротехнические уходы на площади 416 га.

По словам руководителя регионального лесного ведомства Александра Насонова, которые приводит InfoOrel.ru, молодой неокрепший лес нуждается в тщательном уходе. Необходимо сохранить благоприятные условия для роста и развития лесных культур и улучшить условия корневого питания растений. Это позволит повысить их приживаемость.

В Орловской области лесовосстановление на землях лесного фонда в этом году будет вестись на площади 82 га. Также планируется сформировать запас семян деревьев в объеме 2 т. Всего же будет выращено около 355 тыс. штук посадочного материала.