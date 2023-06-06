Ребенка-аутиста сбил поезд в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области поезд сбил мальчика — школьника из регионального центра аутизма. Ребенок не выжил.

Второклассник ушел из дома утром 5 июня и не вернулся. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на свои источники. О пропаже ребенка в полицию сообщили его родители. По их словам, мальчик — аутист, он ничего не понимает и не говорит.

Через несколько часов после этого пришла информация о том, что второклассник попал под поезд в районе железнодорожного перегона Деревня Горы — поселок Мга.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в подмосковном Одинцово работник железной дороги спас девушку, которая собиралась переходить пути перед приближающимся поездом. По словам рабочего, девушка была в наушниках и не заметила приближения поезда.