В Татарстане отремонтируют трассу Набережные Челны — Сарманово

В Татарстане отремонтируют четыре участка трассы Набережные Челны — Сарманово общей протяженностью более 6 км. Из регионального бюджета на эти цели выделено более 188 млн рублей, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу республиканского миндортранса.

Ремонт автодороги планируется в Сармановском районе на участках с 39,3-го км по 42,3-й, с 29,8-го км по 30,9-й, с 32,4-го км по 33,8-й, с 42,3-го км по 43,1-й. К настоящему моменту дорожники выполнили фрезерование существующего асфальта, устроили выравнивающий слой покрытия и отремонтировали водопропускные трубы.

На трассе предусмотрено устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 64 тыс. кв. м, а также укрепление обочин щебнем. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения специалисты установят металлические барьерные ограждения и автопавильоны с посадочной площадкой, нанесут дорожную разметку.

Как отмечает Inkazan, работы по ремонту автотрассы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К примеру, в рамках этого проекта к концу 2022 года на дорогах Татарстана увеличили число камер фото- и видеофиксации.