Связывающую Варшавское шоссе с селами дорогу ремонтируют под Калугой

В Калужской области ремонтируют дорогу Москва — Малоярославец — Рославль — Барсуки. Основной участок трассы, который проходит по территории Дзержинского района, приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как уточняет газета «Весть», в зимнее время рабочие спилили деревья и кустарники у проезжей части, а сейчас начали земляные работы. Уже отремонтированы и заменены водопропускные трубы. Сейчас поверх остатков старого асфальта отсыпают новое основание под дорожное покрытие.

По словам главного специалиста отдела контроля качества ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчика» Юрия Беднягина, новое основание из песка и гравия сделают толщиной 70–75 см. На утрамбованный гравий нанесут сухую бетонную смесь толщиной 16 см, а на нее уложат два слоя асфальтобетона.

Ремонт участка дороги протяженностью более 4 км обойдется в 86 млн рублей. К 1 сентября работы должны быть завершены.

Ранее сообщалось, что на территории Перемышльского района Калужской области в 2023 году отремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».