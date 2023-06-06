Тверская область присоединилась к всероссийскому «Марафону рек»

Активисты Тверской области приняли участие в этапе федеральной акции по очистке берегов водоемов «Марафон рек». На этот раз они убирали берега реки Волги.

Волонтерам удалось собрать порядка 8 куб. м отходов. Их отсортировали и передали на переработку и утилизацию, сообщают «Тверские ведомости».

«Марафон рек» проводится в рамках ежегодной акции по очистке берегов «День Волги». Она, в свою очередь, реализуется во всех приволжских городах в поддержку нацпроекта «Экология» с 2021 года.

Цель акции — вовлечение россиян в экологическую повестку и привлечение внимания жителей разных регионов к проблеме раздельного сбора мусора.

В этом году в марафоне принимают участие 22 региона России. Волонтеры убирают берега Волги, Байкала, Дона, Камы, Иртыша, Урала, Терека, Волхова, Невы и озера Ильмень.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что в Конаковском районе Тверской области ликвидировали несанкционированную свалку отходов вдоль дороги. Свалка разрослась на площади 921 кв. м. В жару от нее исходил зловонный запах, от которого страдали жители близлежащей деревни.