Количество людей с больной психикой снизилось в Коми

В Коми снизилось количество психических расстройств. Об этом говорится в докладе республиканского Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России» по Республике Коми в 2022 году.

По этим данным, людей с больной психикой в сравнении с 2019 годом стало меньше на 11,7%. У подростков 15–17 лет уровень заболеваемости снизился на 57,5%, у детей до 14 лет — на 24,4%. У взрослых показатель снизился на 3,5%.

Впрочем, как отмечается в докладе, каждый год увеличивается количество людей со злокачественными образованиями. Рост онкологической заболеваемости детей, а также высокий уровень смертности ставят злокачественные новообразования в разряд приоритетных медико-социальных проблем для республики, пишет ИА «Комиинформ».

Уровень первичной заболеваемости онкологией выше средних значений по республике в 2019 году отмечался в девяти районах, в 2020 году — в 10, а в 2021 году — уже в 12.

А вот уровень первичной заболеваемости хроническим алкоголизмом в 2021 году превысил среднереспубликанский показатель в восьми районах.