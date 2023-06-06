Первый случай отравления алкоголем выявили в Чувашии

Первый случай отравления суррогантным сидром выявлен в Чувашии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 6 июня.

«Всего на территории региона зарегистрирован один случай отправления пивным напитком в городе Алатыре, пострадавшему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Должностные лица управления начали санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего. Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.

В ведомстве также призвали не употреблять напиток «Мистер Сидр» до выяснения всех обстоятельств.

Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области от отравления скончались два человека, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали. Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).