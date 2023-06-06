Зеленский провел экстренное заседание СНБО из-за атаки на Каховскую ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) по прорыву Каховской ГЭС. Об этом 6 июня сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Владимир Зеленский в связи с [атакой] дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», — сообщил Данилов.

К этому моменту на территории Новокаховского городского округа Херсонской области глава городской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев ввел режим чрезвычайной ситуации после атаки на Каховскую ГЭС.

После прорыва ГЭС почти полностью ушла под воду. В результате была разрушена плотина гидроэлектростанции. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Ранее в этот день вода из Днепра начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на гидроэлектростанции. Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Утром 6 июня Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.