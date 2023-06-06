Неизвестные подожгли релейные шкафы у ж/д путей под Петербургом

В Красном Селе под Санкт-Петербургом неизвестные подожгли релейные шкафы. Обстоятельства происшествия неизвестны.

Телеканал «78» уточняет, что случившееся оценивается как диверсия на железной дороге. Инцидент произошел возле 7-й линии садоводства «Дружба». Пока хулиганов не поймали.

Ранее, в конце мая, недалеко от платформы Чухлинка в Москве неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Возгорание произошло на 2-й Карачаровской улице.