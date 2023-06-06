Украина остается марионеткой Запада и НАТО и не имеет для своих союзников политической или экономической ценности. Об этом в интервью изданию Le Dialogue 5 июня заявила доктор политических наук, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции, президент французского аналитического центра Geopragma Каролина Галактерос.

По ее словам, несмотря на громкие заявления о «российской агрессии» и увеличении военной помощи Украине, страны Евросоюза (ЕС) не в состоянии ощутимо повлиять на исход конфликта. Эксперт отметила, введенные западными странами антироссийские санкции доказали свою неэффективность и в конечном итоге наносят ущерб экономике самого ЕС.

Поддержка киевского режима становится всё менее выгодной для стран ЕС из-за растущих внутренних проблем и противоречий, что может существенно повлиять на будущие перспективы поддержки Украины Брюсселем:

«Европа дорого заплатила за стабилизацию Югославии, но не получила от этого никакой выгоды, то же самое будет и с Украиной. <...> Украина больше не имеет экономической или политической ценности», — сказала Галактерос в интервью.

Единственным бенефициаром конфликта остаются США, которые усиливают стратегическую зависимость Брюсселя от Вашингтона, уверена Галактерос.

Согласованный или чрезмерно благоприятный для России исход конфликта станет трагическим шоком для Белого дома, продолжила она.

«Запад не остановится, потому что это означало бы потерять лицо. Соединенные Штаты сталкиваются с трагическим исходом в вопросе об американской исключительности и гегемонии <...> Это экзистенциальный вопрос для США, учитывая их ранее самопровозглашенную позицию мирового жандарма, страны — носителя демократии», — сказала эксперт.

По ее мнению, Россия выйдет победителем из конфликта, поскольку у нее больше ресурсов и мобилизационных возможностей:

«Провокации украинцев будут становиться всё более отчаянными. В конце концов, стремление к полной победе всё еще присутствует [среди украинцев], но с военной точки зрения ситуация относительно очевидна. Несмотря на трудности и медленное продвижение Российской армии, оправданное тактикой избегания жертв среди гражданского населения, состояние украинской армии крайне плохое», — добавила военный эксперт.

Она подчеркнула, что Киев является не имеющей собственного голоса марионеткой в руках НАТО.

«Украина — марионетка Запада и НАТО. <...> Запад не остановится, и в какой-то момент он сам придет на Украину. <...> И Запад попытается решить проблему на месте, достичь какой-то формы стабилизации, что будет чрезвычайно сложно, потому что больше нет ни взаимного уважения [между Россией и Западом], ни доверия, ничего не осталось», — заключила эксперт.

Накануне подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис подчеркнул, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. По его словам, решающее значение в конфликте на Украине окажет тот факт, что время работает на Россию, а не на Украину, поскольку российские военные обучаются и становятся достаточно грозной военной силой.

5 июня МО РФ заявило о попытке ВСУ атаковать российские войска на южнодонецком направлении. В конечном итоге противник был отброшен на исходные позиции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.