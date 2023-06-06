Забайкальский край получил два вездехода для тушения пожаров

Два новых вездехода для тушения пожаров поступили в Забайкальский край. Еще три единицы техники поступят до конца июня.

Лесопожарную технику направят в Тупик, Тунгокочен, Газимуро-Завод и Хилок, один вездеход останется в Чите. Об этом пишет ИА ChitaMedia. Техника необходима для доставки сил и средств к месту пожара, а также для прокладки минерализованных полос и подвоза воды.

На крыше вездехода установлена специальная платформа для перевозки грузов. На топливных баках предусмотрена дополнительная защита. Кроме того, вездеходы оборудованы спальными местами.

Ранее в этот день жителей Забайкалья предупредили о заморозках до – 3 градусов. В связи с похолоданием возрастает риск бытовых пожаров.