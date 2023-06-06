В Норвегии рассказали о пропаже крупнейшего американского авианосца

Крупнейший в мире авианосец США USS Gerald R. Ford исчез после того, как покинул порт Осло и взял курс на Крайний Север, сообщил во вторник, 6 июня, журналист норвежской газеты High North News Арне О. Холм.

По его словам, с тех пор как судно покинуло город, не было обнаружено никаких сведений о его дальнейшем маршруте. Автор материала присвоил миссии по поиску авианосца название Dynamic Hangover.

«Никто не сообщает, куда направился USS Gerald R. Ford, кроме того, что его курс проложен на север вдоль норвежского побережья, границы с Россией», — отметил Хольм.

По его мнению, отсутствие информации может быть связано с тем, что судно находится на военном задании и его маршрут известен лишь США.

«Авианосец длиной 337 м, шириной 78 м и высотой 76 м становится иголкой в стоге сена, когда он ходит по открытым морям Крайнего Севера», — добавил журналист.

Ранее, 3 июня, посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили назвал прибытие в Осло крупного американского авианосца «показательной мерой устрашения в адрес России». Посол считает, что, в рамках обострения геополитической ситуации это очевидная демонстрация намерений.

В середине октября 2022 года США опубликовали скорректированную национальную стратегию по Арктике, в которой говорилось о «серьезном беспокойстве» из-за России и Китая. Там отмечалось, что Москву и Пекин необходимо сдерживать военными средствами, а также наращивать собственный потенциал.