Отопительный сезон завершится 7 июня в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске 7 июня прекратят подачу тепла в многоквартирные дома. Для социальных учреждений отопительный сезон продлится до 1 июля.
В администрации отмечают, что для отключения тепла среднесуточная температура воздуха должна составлять не меньше +8 градусов. По прогнозам синоптиков, после 7 июня в Южно-Сахалинске ожидается устойчивое потепление. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.
В связи с необходимостью обеспечения определенных норм для медицинских учреждений отопительный сезон продлен до 1 июля. В частности, тепло будет поступать в сахалинскую областную клиническую больницу и перинатальный центр.
В конце мая отопление отключили в Мильковском районе Камчатского края. В министерстве ЖКХ и энергетики уточнили, что власти районов имеют право продлять отопительный сезон в зависимости от прогноза.