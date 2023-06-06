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Отопительный сезон завершится 7 июня в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске 7 июня прекратят подачу тепла в многоквартирные дома. Для социальных учреждений отопительный сезон продлится до 1 июля.

В администрации отмечают, что для отключения тепла среднесуточная температура воздуха должна составлять не меньше +8 градусов. По прогнозам синоптиков, после 7 июня в Южно-Сахалинске ожидается устойчивое потепление. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

В связи с необходимостью обеспечения определенных норм для медицинских учреждений отопительный сезон продлен до 1 июля. В частности, тепло будет поступать в сахалинскую областную клиническую больницу и перинатальный центр.

В конце мая отопление отключили в Мильковском районе Камчатского края. В министерстве ЖКХ и энергетики уточнили, что власти районов имеют право продлять отопительный сезон в зависимости от прогноза.

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