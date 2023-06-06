В Пскове начали менять асфальт на улице Ветряной

В Пскове начали восстанавливать дорогу на улице Ветряной. На участке между улицами Ипподромной и Александра Невского меняют изношенное асфальтовое покрытие, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram.

По словам градоначальника, 5 июня на дороге уложили выравнивающий слой, а на следующий день — верхний. Он добавил, что 7 июня этот же подрядчик будет асфальтировать улицу 128-й стрелковой дивизии.

«Закрывать будут по половине дороги. Если не произойдет форс-мажора, должны уложить два слоя асфальта за несколько дней. Без заторов тут, к сожалению, не обойтись. Просьба отнестись с пониманием к возможным неудобствам», — сказал Елкин, его цитирует Псковское агентство информации.

Как уточнил мэр, далее специалисты будут проводить работы, которые не повлияют на дорожное движение — доделывать тротуары, газоны,обочины, наносить разметку, устанавливать пешеходное ограждение.

Срок завершения ремонта по контракту — 14 сентября, отмечает Псковская лента новостей. Однако глава города заверил, что дорогу приведут в порядок раньше.