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Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов
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Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС
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В Москве на Каширском шоссе произошел пожар на стройке
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Вода начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
Происшествия
Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после прорыва
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Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС
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ВС РФ и КНР провели совместное патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях
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В зону подтопления возле Каховской ГЭС могут попасть 80 населенных пунктов
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Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области достигло 51
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Мэр Новой Каховки сообщил о разрушении задвижек после ударов по ГЭС
Сюжет:

Большая вода: ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС

Последствия удара украинских боевиков по гидротехническому сооружению
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Ночью ВСУ обстреляли из РСЗО плотину Каховской ГЭС в Херсонской области РФ. Это привело к частичному разрушению конструкции ГЭС и сбросу воды ниже по течению. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: Global Look Press/wikipedia.org/Dmitriy Lyapunov
В результате атак со стороны украинских боевиков была разрушена плотина гидроэлектростанции
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Власти Херсонской области призвали быть готовыми к эвакуации всех жителей прибрежных населенных пунктов
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Подтопление территории стадиона «Энергия» после ночного удара ВСУ по плотине Каховской ГЭС
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Новокаховского городского округа Херсонской области после атаки на Каховскую ГЭС
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Вода из Днепра начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Подтопление центра города после разрушения задвижек на Каховской ГЭС
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон после подрыва Каховской ГЭС, при этом вода продолжает прибывать
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Территория вокруг Каховской ГЭС оцеплена российскими военными в целях обеспечения безопасности
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Подтопление Дома культуры в Новой Каховке после удара ВСУ по Каховской ГЭС
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Последствия обстрела Каховской ГЭС
Фото: ТАСС/экстренные службы Херсонской области
Уровень подъема воды в Днепре после атаки ВСУ на Каховскую ГЭС достиг 12 м
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Фото: ТАСС/экстренные службы Херсонской области
Как сообщили специалисты, угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет
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