Жителей Забайкалья предупредили о заморозках до -3 градусов

Синоптики в Забайкальском крае спрогнозировали заморозки до –3 градусов. Об этом пишет ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию МЧС региона.

Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия ожидаются с 7 по 9 июня. Температура воздуха и поверхности почвы понизится. В связи с заморозками жителями региона рекомендовано принять меры для защиты сельскохозяйственных посадок. Растения следует укрыть нетканым материалом или соломой.

С похолоданием возрастает риск бытовых и техногенных пожаров. Жителей Забайкалья просят соблюдать осторожность при эксплуатации печей и электроприборов.

Ранее синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд в Калининграде. Температура опустилась до +2,2 градуса в ночь на 3 июня. Прежний рекорд действовал с 1963 года, когда похолодало до +2,8 градуса.