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ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по инфраструктуре Херсонской области

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области, повреждены здания ПТУ. Об этом журналистам 6 июня сообщил представитель экстренных служб региона.

«Киевский режим нанес удар по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новоалексеевка, выпустив четыре ракеты Storm Shadow», — приводит его слова ТАСС.

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» сбили три ракеты, уточнил собеседник. В результате удара получили разрушения здания профессионально-технических училищ (ПТУ). Информация о пострадавших и погибших уточняется.

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Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позднее, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

30 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что российские войска за май перехватили 29 крылатых ракет Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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