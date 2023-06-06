ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по инфраструктуре Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области, повреждены здания ПТУ. Об этом журналистам 6 июня сообщил представитель экстренных служб региона.
«Киевский режим нанес удар по гражданской инфраструктуре населенного пункта Новоалексеевка, выпустив четыре ракеты Storm Shadow», — приводит его слова ТАСС.
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» сбили три ракеты, уточнил собеседник. В результате удара получили разрушения здания профессионально-технических училищ (ПТУ). Информация о пострадавших и погибших уточняется.
Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.
Позднее, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.
30 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил, что российские войска за май перехватили 29 крылатых ракет Storm Shadow.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.