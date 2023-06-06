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В Москве прошел «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы»

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Фото: tmtconferences.ru
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В Москве 23 мая состоялся VII ежегодный «TeleMultiMedia Forum 2023. Лидеры цифровой медиасферы», собравший несколько сотен участников. Эксперты, собранные организаторами форума — «Телеспутником», TMT Conference и TelecomDaily, — поделились прогнозами развития рынка на ближайшие годы, опытом создания современных форматов медиаконтента и внедрения новых сервисов и инструментов взаимодействия с аудиторией.

Деловую программу TeleMultiMedia Forum-2023 открыла пленарная дискуссия «Российский рынок медиапотребления в новой реальности: вызовы, достижения и перспективы». В ходе дискуссии участники обсудили основные изменения и тренды рынка медиапотребления, рассмотрели факторы риска и показатели роста отрасли, сформировали прогноз основных векторов развития бизнеса в области производства и распространения видеоконтента в цифровой среде. Бэлла Черкесова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, отметила, что россияне в среднем проводят с контентом семь-восемь часов в день. «Фактически рабочий день. Двумя главными блоками получения контента являются ТВ и интернет. Объем российского производства очень сильно вырос. Мы — одна из немногих стран в мире, которая производит качественный контент, это как сериалы, так и полный метр», — указала она.

Директор по развитию онлайн-кинотеатра «Триколора» Алексей Липилин заметил, что сейчас у российских проектов есть шанс вытеснить зарубежный контент. «Как и есть зарубежная альтернатива в виде киносериального рынка Турции, Бразилии и других стран Азии и Латинской Америки», — сказал он. Генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов отметил, что отрасль «здорово и сильно развивается», однако выразил мнение, что ей нужна новая точка регулирования. Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», в свою очередь назвала внимание госорганов к медиа и креативным индустриям беспрецедентным.

В сессии «Стратегии развития отечественного рынка онлайн-видеосервисов» лидеры сегмента российских онлайн-видеосервисов дали оценку текущему состоянию отрасли, обсудили перспективные маркетинговые стратегии и эффективные инструменты увеличения выручки и расширения абонентской базы.

В центре дискуссии на сессии «Оригинальные фильмы как точка роста для онлайн-кинотеатров» было производство отечественного видеоконтента, а на сессии «Доставка видеоконтента: платформы, технологии и сервисы» эксперты говорили о технологической составляющей рынка медиапотребления.

В ходе заключительной сессии «Практика продвижения медиаконтента в цифровой среде и не только» эксперты рынка обсудили произошедшие за последнее время изменения, а также успешные примеры продвижения медиаконтента в различных средах.

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