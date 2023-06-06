Высокую пожарную опасность спрогнозировали в районе Сахалина

Высокая пожарная опасность ожидается в Смирныховском районе Сахалинской области Неблагоприятные условия будут складываться до 9 июня.

По данным сахалинского Росгидромета, ожидается четвертый класс пожарной опасности, пишет ИА SakhalinMedia. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, чтобы не спровоцировать пожар. В частности, нельзя бросать в лесу спички и окурки, разводить костры, оставлять на природной территории легковоспламеняемые материалы, сжигать сухую траву.

В Амурской области на утро 6 июня действуют два природных пожара. Общая площадь горения составила 27 га. В регионе действует третий класс пожарной опасности.