Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Рязанской области

Взрывотехники обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны в Рыбновском районе Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии во вторник, 6 июня.

Боеприпас нашли в поле в районе села Большое Жоково. Специалисты определили, что 76-миллиметровый артиллерийский снаряд. Его корпус был сильно поврежден коррозией и мог представлять опасность для окружающих, пишет РИА «7 новостей».

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа «Вятич» с соблюдением мер безопасности вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

Также жителям региона напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов трогать их не нужно. Необходимо незамедлительно обратиться в экстренные службы, отмечает 62INFO.ru.

В конце мая похожий инцидент произошел в Свердловской области. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории коттеджного поселка «Заповедник» Сысертского района.