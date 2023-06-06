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Лавров уличил Запад в попытках проникнуть в Центральную Азию

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Запад предпринимает попытки гуманитарного и военного проникновения в Центральную Азию. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня наблюдаются целенаправленные усилия Запада по напористому проникновению, в том числе гуманитарному и военному, в Центральную Азию», — сказал он во время выступления в Российско-Таджикском университете.

Лавров также призвал партнеров из этого региона критически воспринимать «навязываемые западниками схемы сотрудничества и в военной области, и программ обучения сотрудников правоохранительных органов».

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Накануне глава российского МИДа отметил, что западные государства постоянно ищут новые направления, чтобы «раздражать» Москву. По его словам, сейчас они пытаются реализовать свои цели за счет Центральной Азии и Закавказья, однако этим антироссийским планам «не суждено сбыться».

Ранее, 19 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против того, чтобы Центральная Азия превратилась в арену для геополитической борьбы. Он отметил роль и вклад Китая в обеспечение региональной безопасности. По его словам, Астана поддерживает мирный внешнеполитический курс КНР в отношении Центральной Азии.

16 мая Лавров высоко оценил взаимодействие Российской Федерации со странами Центральной Азии. Он указал, что политический диалог помогает развивать активное инвестиционное сотрудничество и помогает решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.

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