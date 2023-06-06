Лавров уличил Запад в попытках проникнуть в Центральную Азию

Запад предпринимает попытки гуманитарного и военного проникновения в Центральную Азию. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сегодня наблюдаются целенаправленные усилия Запада по напористому проникновению, в том числе гуманитарному и военному, в Центральную Азию», — сказал он во время выступления в Российско-Таджикском университете.

Лавров также призвал партнеров из этого региона критически воспринимать «навязываемые западниками схемы сотрудничества и в военной области, и программ обучения сотрудников правоохранительных органов».

Накануне глава российского МИДа отметил, что западные государства постоянно ищут новые направления, чтобы «раздражать» Москву. По его словам, сейчас они пытаются реализовать свои цели за счет Центральной Азии и Закавказья, однако этим антироссийским планам «не суждено сбыться».

Ранее, 19 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против того, чтобы Центральная Азия превратилась в арену для геополитической борьбы. Он отметил роль и вклад Китая в обеспечение региональной безопасности. По его словам, Астана поддерживает мирный внешнеполитический курс КНР в отношении Центральной Азии.

16 мая Лавров высоко оценил взаимодействие Российской Федерации со странами Центральной Азии. Он указал, что политический диалог помогает развивать активное инвестиционное сотрудничество и помогает решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.