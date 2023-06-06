В Апатитах заявили о невозможности включить отопление

Включение отопления в жилых домах Апатитов Мурманской области сейчас технически невозможно, заявил глава городской администрации Николай Бова на своей странице в соцсети «‎ВКонтакте».

«‎Оборудование на ТЭЦ выведено в ремонт, на сетях проводятся испытания и устранение порывов. Готовимся к следующему отопительному сезону», — написал чиновник, его слова приводит ИА «Би-порт».

Он также пожелал местным жителям терпения и приложил снимки нового асфальта на остановке возле хлебозавода и межквартальном проезде к школе № 7.

Горожане стали чаще задавать властям Апатитов вопросы относительно включения батарей в квартирах. Поводом стало то, что администрация соседнего Кировска заявила о запуске отопления с 7 июня. Однако в филиале «Кольский» ПАО «‎ТГК-1» подчеркнули, что Апатитская ТЭЦ обеспечивает подачу отопления только в социальные объекты и отопительный сезон в жилищном фонде возобновлен не будет.